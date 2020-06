موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

سيستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره بيرنلي في المباراة التي ستدور بينهما ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على ملعب الاتحاد.

وسيدخل السيتي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 60 نقطة جمعهم من تعادل في ثلاث مباريات وفوز في 19 مباراة كان آخرهم الفوز العريض الذي حققه على حساب آرسنال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الماضية.

بينما يحتل فريق بيرنلي المركز العاشر في لائحة الترتيب برصيد 39 نقطة من انتصار في 11 مباراة وستة تعادلات.

ومن المعروف أن المباراة ستُقام في غياب الجماهير وهو الحال نفسه لباقي مباريات المسابقة بعد أن أعلن الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق عن عودتها بهذا الشكل خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد في الملاعب الإنجليزي، خاصةً بعد أن توقف البريميرليج لفترة قاربت الثلاثة أشهر لنفس السبب.

وفي التقرير التالي سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي، وكذلك القنوات الناقلة والتشكيل المحتمل لكلا الفريقين...

ستٌقام مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي يوم الإثنين 22 يونيو عام 2020 الموافق 30 شوال 1441 هجريًا، وذلك على ملعب الاتحاد.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيتم نقل أحداث المباراة على القناة الثانية beIN SPORTS HD 2.

ومن المتوقع أن يخوض مانشستر سيتي المباراة بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة آرسنال، في ظل عدم وجود غيابات بارزة بالفريق، وكذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون في المباراة ونالوا به استحسان مدرب الفريق، الإسباني بيب جوارديولا.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

بنيامين ميندي - إيميرك لابورت - فيرناندينيو - كايل ووكر

إلكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروينه

رحيم ستيرلينج - سيرخيو أجويرو - رياض محرز

ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة لفريق بيرنلي، الذي من المتوقع أن يخوض مدربه شون دايك مباراة السيتي بتشكيلته المعتادة من اللاعبين.

