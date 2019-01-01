موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين وما هي القنوات الناقلة لهذه المباراة؟

واصل مانشستر سيتي التعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه المرة بعد التعادل مع نيوكاسل يونايتد بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر، ليبتعد أكثر عن منافسه على لقب الدوري، ليفربول.

لكن سيتعين على كتيبة بيب جوارديولا أن تتغاضى عن هذه الهزيمة وتستعد للمباراة المقبلة، عندما يحلوا ضيوفًا على بيرنلي ضمن الأسبوع الخامس عشر من البريميرليج.

المباراة المقرر إقامتها في ملعب تورف مور يوم الثلاثاء الموافق الثالث من ديسمبر 2019، الموافق السادس من ربيع الآخر 1441 هجريًا، لها أهمية خاصة لدى السيتي من أجل مواصلة السعيّ نحو المحافظة على اللقب للسنة الثالثة على التوالي.

في الوقت نفسه فإن بيرنلي يعيش حالة مميزة هذا الموسم ويحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة، ومن المتوقع أن يكون ندًا قويًا لفريق مدينة مانشستر، مما يُصعِّب المهمة أكثر وأكثر على زملاء إلكاي جوندوجان.

في هذا الموضوع نستعرض معكم موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر سيتي - بيرنلي تورف مولر الثلاثاء 3 ديمسبر 2019،

6 ربيع الآخر 1441،

22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية جوناثان موس beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يغيب عن مانشستر سيتي في المباراة القادمة ضد بيرنلي الكثير من النجوم، والتي من أهمها غياب سيرجيو أجويرو بالإضافة إلى كل من أوليكساندر زينشينكو، إيميرك لابورتي وليروي ساني بداعي الإصابة.

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا اللقاء بالقوة الضاربة وبطريقة (4-2-3-1)، مع الدفع بكل قوته الضاربه لتحقيق النتيجة المطلوبة من الفريق، ومن المتوقع أن يدفع بجيسوس لقيادة الهجوم وخلفه الثلاثي رحيم ستيرلينج، كيفين دي بروينه وبيرناردو سيلفا.

التشكيل | 4-2-3-1

إيدرسون

بينجامين ميندي - فيرناندينيو - جون ستونز - والكر

إيلكاي جوندوجان - رودريجو كاسكانتي

رحيم ستيرلينج - كيفين دي بروين - بيرناردو سيلفا

جابريل جيسوس

الغيابات والتشكيل المتوقع لبيرنلي

لن يغيب عن بيرنلي أي لاعب وستكون جميع الخيارات متاحة أمام مانشستر سيتي.

سيبدأ المدرب شين ديتش بتشكيلته المعتادة التي يعتمد فيها على طريقة دفاعية للغاية، فيحرس مرماه نيك بوب وخط دفاع يتزعمه تاركوفيسكي ومنتصف ملعب دفاعي كورك وخط هجوم بقيادة الثنائي وود وبارنس.

التشكيل | 4-4-2

نيك بوب

فيليب بارديسلي - جيمس تاركوفيسكي - بن ميي - تشارلي تايلور

جيفري هندريك - جاك كورك - أشلي ويستوود - دويت مكنيل

أشلي بارنس - كريس وودس