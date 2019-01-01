موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد نورويتش سيتي فى الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد نورويتش سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي ستقام على ملعب كارو رود

محمود جمال

يفتح استاد كارو رود أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر سيتي ونورويتش سيتي يوم السبت 14 سبتمبر 2019، الموافق 15 محرم 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.

حقق السيتيزنس فوز كبير على حساب برايتون برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وبهذا الانتصار بقى الأزرق السماوي في وصافة جدول الترتيب برصيد عشر نقاط وبفارق نقطتين فقط عن ليفربول الذي حقق الفوز بثلاثة أهداف دون رد على حساب بيرنلي في نفس الجولة، جعلته يتصدر الجدول برصيد 12 نقطة.

كانت بداية نورويتش سيتي هذا الموسم سيئة، ففي الجولة الأولى إصطدم بالريدز حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وخسروا هذا اللقاء برباعية مقابل هدف، ثم حقق انتصار مثير على حساب نيوكاسل يونايتد في ثاني جولات البريميرليج بثلاثة أهداف مقابل هدف بملعب كارو رود، قبل أن يتذوقوا الخسارة الثانية من فريق تشيلسي بثلاثية مقابل هدفين، وفي الجولة الرابعة تلققوا هزيمة من أمام فريق وست هام بهدفين نظيفين.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نورويتش سيتي والقنوات الناقلة

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