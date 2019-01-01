موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي ضد ليفربول..

عمر خليل

حقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا وهامًا للغاية على ضيفه ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا الفوز الهام يأتي بالتزامن مع الانتصار المثير الذي حققه المنافس الأهم للسيتي، ليفربول، على مضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في الثواني الأخيرة، ليُحافظ بذلك على فارق الست نقاط، ويبدو أنه لن يستطيع إيقاف كتيبة يورجن كلوب وتقليص الفارق سوى كتيبة بيب جوارديولا.

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ويستعد ملعب الأنفيلد لأن يستقبل مانشستر سيتي يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 13 ربيع الأول 1441 هجريًا، عندما يُقابل ليفربول في المباراة المقرر لها ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة ضد ليفربول والقنوات الناقلة لها..

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

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