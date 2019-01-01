موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد ساوثامبتون فى الدوري الإنجليزي 2019-20

تعرف على موعد مباراة مانشسترسيتي القادمة ضد بورنموث في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي2019- 2020

محمد مصطفى

يفتح استاد الاتحاد أبوابه لاستضافة مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، وذلك يوم السبت القادم 2 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الأول 1441 هجرياً.

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استطاع الأزرق السماوي حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة، بفوزه على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما فى الدوري فقد استطاع الفريق أن ينتصر في الجولة السابقة على أستون فيلا بثلاثية نظيفة، بعد أن انتصر على كريستال بالاس بهدفين دون رد في الجولة التاسعة، ليرتفع رصيده إلى النقطة 22 بفارق 3 نقاط فقط عن ليفربول المتصدر ب 28 نقطة، فبعد أن خاض الفريق 10 مباريات حقق الفوز فى تسع وتعادل فى مباراة.

على الجانب الآخر يعيش ساوثامبتون أيام لايحسد عليها حيث يأتي الفريق فى الثامن عشر برصيد 8 نقاط فقط، وكانت اخر مباراة له أمام مانشسترسيتي فى بطولة كأس الاتحاد الانجليزية، وانتهت بخسارته بثلاثة اهداف مقابل هدف، وكان قد تلقي ساوثمبتون هزيمة ثقيلة بنتيجة (9-0) أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون والقنوات الناقلة

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