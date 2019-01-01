موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في دوري أبطال أوروبا أمام دينامو زغرب، بعد نهاية مباراته مع مانشستر يونايتد في الديربي بالدوري الإنجليزي..

يستقبل ملعب ماكسيمير شتاديون مباراة قوية، عندما يحلّ مانشستر سيتي ضيفًا على دينامو زغرب مساء الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019، الموافق 14 ربيع الآخر 1441 هجريًا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولا تمثل المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لكتيبة المدرب بيب جوارديولا، حيث ضمن الفريق الوصول إلى ثمن النهائي وهو على صدارة مجموعته، مما سيسهل نسبيًا من خصمه في الدور المقبل.

لكن المباراة تعني الكثير بالنسبة لزغرب، حيث أن الفوز فيها مع تعثر شاختار أمام أتلانتا سوف يضمن لهم التواجد في الدور ثمن النهائي في إنجاز سيكون فريد من نوعه بالنسبة للفريق الكرواتي.

المباراة أيضًا تأتي بعد المباراة السيئة جدًا للسيتي أمام مانشستر يونايتد، والتي ظهر فيها السيتيزنز بمستوى مزرٍ للغاية جعل الفارق بينهم وبين ليفربول يزداد مما يعني شبه نهاية حلم المحافظة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب والقنوات الناقلة لهذه المباراة..

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في بورنموث