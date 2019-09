موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ندى الشافعي

بعد الفوز الكبير الذى حققه مانشستر سيتى فى الدوري الإنجليزي بثمانية أهدافٍ على منافسه واتفورد، والفوز فى كأس الرابطة بثلاثية على بريستون، يواجه السيتي نظيره إيفرتون فى الجولة السابعة من منافسات البريميرليج.

يبحث التوفيز في هذا اللقاء عن الفوز لتعزيز موقفه فى ترتيب الدورى بعد 6 مباريات حقق فيها ٧ نقاطٍ فقط، ليتواجد في المركز الـ14، ولكن سيكون وصيف جدول الترتيب عائق له، حيث أنه يسعى لاستغلال أي تعثر قد يحدث للمتصدر ليفربول والاقتراب منه.

ومن المنتظر أن تقام المباراة بين مانشستر سيتي وإيفرتون يوم السبت القادم، الموافق 28 سبتمبر 2019 ميلاديًا الموافق 27 محرم 1441 هجريًا على ملعب جوديسون بارك في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

سيغيب عن قائمة السيتيزن في اللقاء ضد إيفرتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الثلاثي ليروي ساني، جون ستونز، إيميريك لابورتي، بسبب الإصابة، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب آخر.

سيبدأ بيب جوارديولا بطريقته المعتادة، وسيبدأ في مركز قلب الدفاع فرناندينيو بجانب نيكولاس أوتامندي، وسيتواجد في الوسط ديفيد سيلفا وكيفين دي بروين .



التشكيل | 4-3-3

لن يغيب عن الفريق في المباراة القادمة ضد السيتي بالدوري الإنجليزي أي لاعب بسبب الإصابة، وستكون كتيبة التوفيز كاملة ومستعدة لخوض اللقاء.

💙 | “The banner is beautiful because racism is horrendous and we have to fight against the racists."



Moise Kean has thanked the fans behind the anti-racism banner which will be displayed on Saturday against @ManCity. #alltogethernow #NoAlRazzismo @kickitout