موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أوكسفورد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أوكسفورد في ربع نهائي بطولة كأس رابطة الاتحاد الإنجليزي، الغيابات، التشكيل المتوقع وما هي القنوات الناقلة..

يستأنف مانشستر سيتي رحلة دفاعه عن لقب كأس كاراباو، عندما يحل ضيفًا على أوكسفورد في المباراة المقرر لها مساء الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019، الموافق 21 ربيع الآخر 1441 هجريًا، في ربع نهائي البطولة.

كتيبة بيب جوارديولا قادمة من انتصار عريض وكبير على أرسنال في الدوري الإنجليزي، والمعنويات باتت مرتفعة للغاية، وبالتبعية ينتظر مباراة كبيرة ومثيرة أمام الفريق الذي يُقارع في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

أوكسفورد وصل إلى هذا الدور المتقدم بعد الفوز على سندرلاند، ويُريد أن يصنع التاريخ بإخراج مانشستر سيتي، والذي له تاريخ غير جيد مع الفرق من الدرجات الأدنى في بطولات الكأس وبالتحديد تحت ولاية جوارديولا.

يُنتظر أن تكون المباراة على مستوى عالٍ من الطرفين، وسيحاول أوكسفورد أن يستغل عام الأرض والجمهور من أجل الضغط أكثر وأكثر على حامل اللقب، بينما يريد السيتيزنز مواصلة النجاحات وتحقيق الألقاب.

الآن نتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أوكسفورد، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

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موعد مباراة أوكسفورد ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة أوكسفورد - مانشستر سيتي ملعب قسام الأربعاء 18 ديسمبر 2019،

21 ربيع الآخر 1441،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية أندي مادلي beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

سيغيب عن مانشستر سيتي في المباراة القادمة ضد أوكسفورد المدافع إيميريك لابورت، واللاعب ليروي ساني بالإضافة إلى سيرجيو أجويرو بسبب الإصابة، بينما لن يفتقد الفريق لخدمات أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

Back on target 🎯 & hungry for more 🦈 pic.twitter.com/0PhPyYjaw2 — Benjamin Mendy (@benmendy23) December 11, 2019

سيواصل جوارديولا الاعتماد على فيرناندينو في وسط الدفاع بجانب أوتاميندي، وسيشارك ووكر كظهير أيمن وأنجيلينيو كظهير أيسر، وفي الوسط سيتواجد رودري وسيلفا ودي بروينه، ومن المتوقع أن يبدأ رياض محرز في الهجوم بجانب جابرييل جيسوس وستيرلينج .

التشكيل | 4-3-3