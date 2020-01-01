موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

يلتقي مانشستر سيتي ضد أستون فيلا مساء الأحد الموافق1 مارس 2020 ميلاديًا، الموافق4 رجب 1441 هجريًا، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لهذا الموسم.

يستعد مانشستر سيتي لتعويض خسارة الدوري الإنجليزي مُبكراً بالفوز بأول بطولات الموسم بعدما نجح في الفوز بها خلال الموسم الماضي حيثُ تسعى كتيبة جوارديولا في الاحتفاظ باللقب الذي سيعطي الكثير من المعنويات من أجل الاستمرار بنفس المستوى فيما تبقى من الموسم من أجل دوري أبطال أوروبا.

في المقابل يسعى أستون فيلا لتحقيق المُفاجأة بتحقيق لقب غالي لجماهيره بعدما قدم موسم جيد للغاية حتى الأن في الدوري الإنجليزي حيثُ نجح في إحراج الكثير من الفرق الكبيرة، ويظهر بالفريق العديد من العناصر الجيدة أبرزها النجم البريطاني جيراليش الذي أصبح هدفاً للأندية الكبرى في الميركاتو الصيفي و النجم المصري محمود حسن تريزيجيه الذي كان له الفضل بهدفه في وصول فريقه إلى نهائي البطولة.

المزيد من الفرق

مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية من خلال تخطيه غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بنتائج المباراتين 3/2، بينما أستون فيلا تأهل على حساب ليستر سيتي بمجموع المباراتين 3/2.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع..

كيف ينقذ جوارديولا موسمه مع مانشستر سيتي؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة أستون فيلا - مانشستر سيتي ويمبيلي الأحد 1مارس 2020،

5 رجب 1441،

18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS HD 2

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

من المتوقع أن يعتمد بيب جوارديولا على طريقته المعتادة 4/3/3 مع الدفع بالتشكيلة الأساسية، حيث إيديرسون في حراسة المرمى وأمامه فيرناندينو ووكر وكيفن دي بروين يقود منتصف الملعب وسيرجيو أجويرو في الأمام.

التشكيل | 4-3-3

إيديرسون

بنيامين ميندي - إيريك جارسيا - فيرناندينيو - كايل والكر

كيفين دي بروينة - رودري - إلكاي جاندوجان

رحيم سترلينج - جابرييل خيسوس - رياض محرز

التشكيل المتوقع لأستون فيلا

لا يغير المدرب صاحب 48 عامًا في تشكيلته كثيرًا كما هو معروف، وسيدفع في حراسة المرمى بتوم هيتون، وبيورن انجلز ونيرون منجس فى قلب الدفاع، وفي الأمام سيعتمد علي ويسلي موراييس

التشكيل | 4-1-4-1

توم هيتون

فريدريك جولييرت - بيورن انجلز - نيرون منجس - ماثيو تارجيت

مارفيلوس تاكامبا

محمود حسن تريزيجيه - دوجلاس لويز سواريس - جون ماكين - جاك جراليش