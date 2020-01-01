موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد أرسنال في المباراة المؤجلة من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة..

يستقبل ملعب الاتحاد قمة من قمم الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحلّ أرسنال ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي مساء الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، الموافق 16 رجب 1441، في المباراة المؤجلة من الجولة 28.

كان من المفترض أن تقام المباراة في الأسبوع الماضي ولكن نظرًا لانشغال السيتي بنهائي كأس كاراباو، تم تأجيل المباراة لتصبح هذا الأسبوع، وبالنظر إلى الظروف المحيطة، فإنها تنذر بإثارة وندية على أعلى مستوى.

تكتسب المباراة إثارتها في المقام الأول من أنها مواجهة بين مايكل أرتيتا وبيب جوارديولا، فمساعد الفيلسوف الإسباني وتلميذه الآن يواجهه رأسًا برأس، ليبقى السؤال حول من سينتصر في النهاية؟.

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هذا إلى جانب سعي الجانرز المضني لإدراك أحد المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج وبالتبعية ضمان التواجد في دوري أبطال أوروبا العام المقبل، الفوز يمكنه أن يرفع الفريق اللندني كثيرًا في جدول الترتيب.

بينما الهزيمة للسيتي ستعني أن ليفربول في حاجة إلى نقاط أقل بكثير لضمان التتويج بالبريميرليج، كما تضع المركز الثاني على المحك بعد نتائج ليستر سيتي المميزة في الآونة الأخيرة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال والقنوات الناقلة..

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - أرسنال الاتحاد الأربعاء 11 مارس 2020،

16 رجب 1441،

21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

سيغيب عن مانشستر سيتي نجمه كيفن دي بروينه وإمريك لابورت وسيرخيو أجويرو بسبب الإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة أمام أرسنال.

ومن المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا بتشكيلته المعتادة حيث إيدرسون في حراسة المرمى وأمامه فيرناندينو وأوتاميندي ومن أمامهم جوندوجان ورودري مع خطف هجوم بقيادة رحيم سترلينج وجابريل خيسوس.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

بنيامين ميندي - فيرناندينيو - نيكولاس أوتاميندي - كايل ووكر

إلكاي جوندوجان - رودري - دافيد سيلفا

فيل فودين - جابريل خيسوس - رحيم ستيرلينج

الغيابات والتشكيل المتوقع لأرسنال

سيغيب عن أرسنال عدد من نجومه وهم لوكاس توريرا وسيجاد كولاسيناك وكالوم تشامبرز للإصابة، بينما جميع الخيارات الأخرى متاحة أمام مانشستر سيتي.

مايكل أرتيتا سوف يعتمد على طريقته المعتادة بالألماني بيرند لينو في حراسة المرمى وساكا في الجبهة اليُسرى مع بابلو ماري كقلب دفاع وفي منتصف الملعب جرانيت تشاكا وخط هجوم بقيادة الثنائي أوباميانج ولاكازيت.

التشكيل | 4-2-3-1

بيرند لينو

ساكا - دافيد لويز - بابلو ماري - سوكراتيس

داني سيبايوس - جرانيت تشاكا

نيكلاس بيبي - مسعود أوزيل - بيير أوباميانج

ألكسندر لاكازيت