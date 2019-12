موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال، القنوات الناقلة والتشكيل

أبانوب صفوت

يستعد آرسنال لاستقبال مانشستر سيتي في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على ملعب الإمارات، وذلك يوم الأحد 15 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 18 ربيع الآخر 1441 هجرياً، في مباراة مرتقبة بين الطرفين.

يسعى السيتي لتعويض الخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية في الديربي ضد مانشستر يونايتد، بعد أن اتسع الفارق بينه وبين الصدارة إلى 14 نقطة وبات الفريق مهدد بما هو أكثر من مجرد عدم المنافسة على اللقب، وهو الابتعاد عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

في المقابل، نجح آرسنال في الأسبوع الماضي بتحقيق الانتصار الأول له هذا الموسم تحت قيادة المدرب المؤقت ليونجبيرج، بعد أن قلب الطاولة على وست هام يونايتد في الديربي اللندني وحول تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثية في مباراة تألق فيها الثنائي الجديد بيبي ومارتينلي.

الإصابات تضرب أرسنال قبل مواجهة مانشستر سيتي

سيغيب عن مانشستر سيتي في المباراة القادمة ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي المدافع إيميريك لابورت، واللاعب ليروي ساني بالإضافة إلى سيرجيو أجويرو بسبب الإصابة، بينما لن يفتقد الفريق لخدمات أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

سيواصل جوارديولا الاعتماد على فيرناندينو في وسط الدفاع بجانب أوتاميندي، وسيشارك ووكر كظهير أيمن وأنجيلينيو كظهير أيسر، وفي الوسط سيتواجد رودري وسيلفا ودي بروينه، ومن المتوقع أن يبدأ رياض محرز في الهجوم بجانب جابرييل جيسوس وستيرلينج .

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

أنجيلينيو - فيرناندينيو - نيكولاس أوتامندي - كايل ووكر

بيرناردو سيلفا - رودري - كيفن دي بروينه

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز

لا توجد غيابات في صفوف أرسنال في مباراتهم القادمة ضد مانشستر سيتي ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20، وستكون جميع الخيارات متاحة للمدرب فريدريك ليونجبرج.

