موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أتالانتا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أتالانتا في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتتح استاد الاتحاد أبوابه لاستضافة مباراة مانشستر سيتي ضد أتالانتا يوم الثلاثاء القادم 22 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 23 صفر 1441 هجرياً، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2019-20.

يتصدر السيتيزنس المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بعد انتصاره في الجولتين السابقتين على كلٌا من شاختار بثلاثية نظيفة، ومن ثم مباراة دينمو زغرب والتي فازوا فيها بهدفين دون رد، ويأتي زملاء رياض محرز من انتصار على كريستال بالاس بهدفين دون رد في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي، على الرغم من الأداء المُخيب للآمال في البطولة المحلية والتي أفدوهم 6 نقاط كاملة حتى الأن.

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على الجانب الأخر لم يُقدم أتالانتا شيئاً يُذكر حتى الأن في البطولة، فقد هُزم في الجولة الأولى بنتيجة ثقيلة على يد الفريق الكرواتي بأربعة أهداف دون رد، ثم استضاف الفريق الأوكراني في إيطالياً ولكن هُزم أيضاً بهدفين مقابل هدف ليتذيل المجموعة دون نقاط، ولكن على المستوى المحلي فقد استطاع القديسين أن يتعادلوا في الجولة السابقة من الدوري الإيطالي بنتيجة (3-3) أمام لاتسيو في مباراة غاية في القوة.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر سيتي - أتالانتا استاد الاتحاد الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أوريل جرينفيلد Bein sports HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يفتقد مانشستر سيتي ليروي ساني، جون ستونز، كيفين دي بروينه، في مباراة أتالانتا، بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا اللقاء بالقوة الضاربة وطريقته المعتادة 4-3-3 من أجل تحقيق الفوز ومواصلة التربع على عرش المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2019-20.

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التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

أوليكساندر زينتشينكو - نيكولاس أوتامندي - فرناندينيو - والكر

إيلكاي جوندوجان - رودريجو هيرنانديز- بيرناردو سيلفا

رحيم سترلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز

الغيابات والتشكيل المتوقع لأتالانتا

لن يغيب عن أتالانتا أي لاعب بداعي الإصابة أو الايقاف، وستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب جيان بييرو جاسبيريني.

سيبدا المدرب جاسبيريني بنفس طريقته المعتادة، وسيحرس العرين جوليني ويتواجد أمامه الثلاثي أندريا مازييلو، خوسيه لويس بالومينو ورافاييل تولوي، وسيتكون وسط الميدان من هانز هاتيبور، روبن جوسينس، ريمو فريلير وماريو باشاليتش، وسيتواجد أمامهم جوميز وروسلان مالينوفسكي، ويقود الهجوم لويس مورييل.

التشكيل | 3-4-2-1