موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أتالانتا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يفتتح استاد الاتحاد أبوابه لاستضافة مباراة مانشستر سيتي ضد أتالانتا يوم الثلاثاء القادم 22 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 23 صفر 1441 هجرياً، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2019-20.

يتصدر السيتيزنس المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بعد انتصاره في الجولتين السابقتين على كلٌا من شاختار بثلاثية نظيفة، ومن ثم مباراة دينمو زغرب والتي فازوا فيها بهدفين دون رد، ويأتي زملاء رياض محرز من انتصار على كريستال بالاس بهدفين دون رد في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي، على الرغم من الأداء المُخيب للآمال في البطولة المحلية والتي أفدوهم 6 نقاط كاملة حتى الأن.

جوارديولا: مانشستر سيتي سيفوز بلقب البريميرليج

على الجانب الأخر لم يُقدم أتالانتا شيئاً يُذكر حتى الأن في البطولة، فقد هُزم في الجولة الأولى بنتيجة ثقيلة على يد الفريق الكرواتي بأربعة أهداف دون رد، ثم استضاف الفريق الأوكراني في إيطالياً ولكن هُزم أيضاً بهدفين مقابل هدف ليتذيل المجموعة دون نقاط، ولكن على المستوى المحلي فقد استطاع القديسين أن يتعادلوا في الجولة السابقة من الدوري الإيطالي بنتيجة (3-3) أمام لاتسيو في مباراة غاية في القوة.

فرناندينيو يذكر ليفربول بما مضى .. وجيسوس: لقد عاد مانشستر سيتي

يفتقد مانشستر سيتي ليروي ساني، جون ستونز، كيفين دي بروينه، في مباراة أتالانتا، بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

