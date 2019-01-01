موعد مباراة مانشسترسيتي ضد توتنهام فى الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد توتنهام في إطار الجولة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 على ملعب الاتحاد

محمد مصطفي

يفتح ملعب الاتحاد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشسترسيتي وتوتنهام يوم السبت القادم 17أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 16 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أقتنصالسيتيزنس أولى ثلاث نقاط له في مشواره في البريميرليج بعد فوز كبير على حساب فريق وست هام يونايتد بخماسية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لندن الأولمبي، وبهذا الانتصار يحتل الفريق صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني بعد فوزه على فريق نورويتش سيتي باربع أهداف مقابل هدف وحيد. يدخل السيتي هذا اللقاء من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري.

حقق توتنهام فوز مهم فى مشواره فى الدوري امام فريق أستون فيلا بنتيجة (3-1) وذلك فى إطار منافسات الجولة الأولي من البريميرليج، حيث أنهي السبيرز الموسم الماضي فى المركزالرابع برصيد 71 نقطة بعد ان خاض الفريق 38 مباراة استطاع ان يحقق الإنتصار فى 23 مباراة وتعادل فى 2 وخسر فى 13 لقاء، وكانت آخر مباريات توتنهام الودية كانت امام أمام إنتر ميلان الإيطالي وانتهت بفوز النيراتزورى بنتيجة (4-3) ويسعي الفريق الإنجليزي لإقتناص الثلاث نقاط من امام بطل الدوري الموسم الماضي مانجالا يقترب من ترك مانشستر سيتي

موعد مباراة مانشسترسيتي ضد توتنهام والقنوات الناقلة

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