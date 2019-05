موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد آنفيلد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول وولفرهامبتون يوم الأحد القادم 12 مايو 2019، الموافق 7 رمضان 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

فجر الريدز مفاجأة من العيار الثقيل هزت العالم أجمع، بريمونتادا تاريخية في آنفليد والفوز برباعية نظيفة على حساب برشلونة والتأهل إلى المباراة النهائية من دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، أما في الدوري ظل زملاء محمد صلاح فى المركز الثاني برصيد 94 نقطة بفارق نقطة عن السيتي المتصدر حتي الآن جدول الترتيب، ويتبقى مباراة واحدة لكل منهم، فحتى الآن خاض ليفربول 37 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 29 مباراة، وتعادل في سبع، وتلقي هزيمة واحدة فقط.

كانت آخر مباريات وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي أمام فريق فولهام، وحقووا الفوز في هذا اللقاء بهدف دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 37 مباراة، حقق الفوز في 16 مباريات، وتعادل في 9، وخسر 12 مواجهة.

ليفربول يحقق ريمونتادا تاريخية ويتأهل لنهائي الأبطال على حساب برشلونة

الإصابة تنهي موسم كيتا مع ليفربول

سيفتقد ليفربول في لقاء وولفرهامبتون نابي كيتا بعد تعرضه للإصابة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، بالإضافة إلى الثنائي آدم لالانا وروبيرتو فيرمينو، ولن يفتقد الريدز أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

