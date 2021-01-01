موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستعد الملعب الأولمبي بلندن، لاستضافة مباراة كبيرة بين ليفربول و وست هام، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ليفربول بعد سلسلة من تراجع النتائج وتذبذب الأداء، تمكن أخيرًا من تحقيق الفوز في الجولة الماضية، على حساب توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الريدز المركز الرابع من ترتيب البريميرليج برصيد 37 نقطة، بعد مرور 20 جولة، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر، يعيش الفريق اللندني مرحلة من الاستقرار، واستفاقة كبيرة في النتائج، إذ حقق أبناء المدير الفني دافيد مويس، الفوز في آخر أربع مباريات في البريميرليج، ويسعون للاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

ويأتي وست هام في المركز الخامس من سلم ترتيب الدوري الإنجليزي، ومعه 35 نقطة.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2020-21، القنوات الناقلة والترتيب

سنستعرض معًا في التقرير التالي، موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي، والقنوات الناقلة لها.

ما هو موعد مباراة ليفربول ووست هام؟

تنطلق مباراة ليفربول ووست هام مساء الأحد 31 يناير 2021، على الملعب الأولمبي بلندن، ضمن إطار مباريات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.