موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الجولة الخامسة من منافسات موسم 2022-2023 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة

يستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة من العيار الثقيل، حين يلعب ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، في إطار منافسات الجولة الخامسة في موسم 2022-2023 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول، صاحب الأرض، يدخل المباراة بعد أن أنهى سلسلة نتائجه السلبية في أول ثلاث جولات من موسم الدوري الإنجليزي، بعد أن حقق فوزًا عريضًا على حساب بورنموث بتسعة أهداف دون رد في الجولة الرابعة.

ويدخل ليفربول المباراة وهو في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي رصيده خمس نقاط من فوز وتعادلين وخسارة.

أما نيوكاسل يونايتد، فيدخل المباراة وهو في وضعية أفضل نسبيًا من ليفربول، بعد أن واصل سلسلة عدم الخسارة في انطلاقة الموسم، بالتعادل أمام وولفرهامبتون بهدف لمثله في الجولة الماضية.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أن حصل على ست نقاط من فوز وثلاثة تعادلات حتى الآن.

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل وما هي القنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل؟

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي موسم 2022-23، هو الأربعاء 31 أغسطس 2022، على ملعب أنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - نيوكاسل الأربعاء 31 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب مدرب "الريدز" على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - ترنت ألكساندر آرنولد

فابيو كارفاليو - فابينيو - جوردان هندرسون

لويس دياز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لنيوكاسل

من المتوقع أن يعتمد إيدي هاو المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

نيك بوب

خافيير مانكيو - فابيان شار - سفين بوتمان - دان بيرن

جو ويلوك - شين لونجستاف - جويلينتون

ميجيل ألميرون - كريس وود - ريان فريزر