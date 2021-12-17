موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على توتنهام، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي، على ملعب توتنهام.

ليفربول سيدخل المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، لمواصلة ملاحقة مانشستر سيتي على قمة البريميرليج، واستمرار سلسلة الانتصارات عقب الفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر توتنهام، تحت قيادة كونتي سيعود للمباريات من جديد بعد فترة توقف طويلة بسبب إصابة بعض لاعبيه بفيروس كورونا، ويهدف للفوز على الريدز من أجل مواصلة التقدم نحو المربع الذهبي.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ليفربول وتوتنهام؟

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي هو يوم الأحد 19 ديسمبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام؟

تمتلك قنوات بي إن سبورتس حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز، وستنقل مباراة ليفربول وتوتنهام على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

كما يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت، وذلك من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب توتنهام - ليفربول الأحد 19 ديسمبر 2021،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 توتنهام

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل التالي..

كل الكلام ما يوصِفك 👑❤️ pic.twitter.com/eAtKCnfYG8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 17, 2021

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - إبراهيما كوناتي - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر آرنولد

تياجو ألكانتارا - شامبرلين- جوردان هندرسون

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لتوتنهام

من المتوقع أن يعتمد المدرب أنطونيو كونتي على التشكيل التالي..

التشكيل | 3-4-3

هوجو لوريس

دافينسون سانشيز - إريك داير - بن ديفيز

سيرجيو ريجيلون - هويبيرج - ندومبيلي - إيمرسون

ديلي آلي - هاري كين - ستيفن بيرجوين