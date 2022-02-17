موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

يواصل ليفربول سعيه الحثيث في محاولة اللحاق بنظيره مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ومن أجل هذه الغاية يستضيف نوريتش سيتي في الجولة 26 من المسابقة.

ليفربول، حقق الفوز في آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي، وخرج بشباك نظيفة في ثلاثة لقاءات منها.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، ويبتعد بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، لكن "الريدز" يملك في رصيده مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر، فإن نوريتش سيتي يدخل المباراة وعينه على تحقيق المفاجأة وحصد النقاط الثلاث، من أجل الخروج من صراع الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ويحتل نوريتش سيتي المركز 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وهو أول المراكز في ثلاثي الهبوط، بعد أن حصد 17 نقطة حتى الآن، ويتخلف بفارق أربع نقاط عن نيوكاسل صاحب المركز 17.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي؟

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي هو يوم السبت 19 فبراير 2022 على ملعب آنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - نوريتش سيتي السبت 19 فبراير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium آنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

مع عودة محمد صلاح وساديو ماني إلى ليفربول بعد مشاركتهما في بطولة كأس أمم إفريقيا، من المتوقع أن يبدأ الثنائي في تشكيل المدرب الألماني يورجن كلوب في مواجهة نوريتش سيتي.

لا يزال يمارس هوايته المفضلة، ويكتب أرقامًا قياسية جديدة 👑



صلاح يسجل في ثمان مباريات متتالية خارج الديار في #دوري_أبطال_أوروبا ⭐️ pic.twitter.com/K2n1e9d9EO — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 16, 2022

التشكيل | 4-3-3

أليسون

كونستانتينوس تسيميكاس - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد

نابي كيتا - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لنوريتش سيتي

يغيب عن نادي نوريتش سيتي عدد من نجومه بسبب الإصابة، وعلى رأسهم الحارس الهولندي المخضرم تيم كرول.

Cool as you like from Pukki against Coventry City this time last year! 🥶#NCFC | #OnThisDay pic.twitter.com/UuGBllsbiC — Norwich City FC (@NorwichCityFC) February 17, 2022

التشكيل | 4-4-2

أنجوس جان

ماكس آرونس - جرانت هانلي - بن جيبسون - براندون ويليامز

جوشوا سارجنت - ليس-ميلو - كيني ماكلين - ميلوت راشيكا

تيمو بوكي - آدم أيداه