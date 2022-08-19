موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23، وما هي القنوات الناقلة

يحل نادي ليفربول ضيفًا ثقيلاً على نادي مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

لم يفز الفريقان في الجولتين الأولتين من الموسم الجديد، حيث تعادل ليفربول مع فولهام وكريستال بالاس على الترتيب، ليمتلك نقطتين فقط.

أما مانشستر يونايتد فقد خسر مباراتيه الأولتين من برايتون وبرينتفورد، ليقبع في قاع الترتيب دون أي نقطة.

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وما هي القنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد؟

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي موسم 2022-23، هو الإثنين 22 أغسطس 2022، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - ليفربول الإثنين 22 أغسطس 2022،



21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع أن يعتمد المدرب إيريك تن هاج على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

تيريل مالاسيا - رافائيل فاران - هاري ماجواير - ديوجو دالوت

كريستيان إيريكسين - سكوت ماكتوميناي

ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديس - جادون سانشو

كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب عل التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد

جوردان هندرسون - فابينيو - هارفي إيليوت

لويس دياز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح