يستعد ملعب أنفيلد لاستقبال ليستر سيتي في مواجهة مثيرة منتظرة في دور ربع النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية والتي يُطلق عليها حاليًا اسم كابيتال وان.

نجح ليفربول في التأهل إلى هذا الدور بعد أن تغلب في ثمن النهائي على بريستون بهدفين نظيفين سجلهما أوريجي ومينامينو، ويسعى الريدز للوصول إلى أبعد ما هو ممكن في مسابقات الكؤوس.

على الجهة الآخرى، كان ليستر سيتي قد صعد إلى ربع النهائي بعد أن اجتاز عقبة برايتون بركلات الجزاء بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لكل فريق، وكان قد سجل للثعالب كلا من لوكمان وبارنز.

تُقام المباراة في ظل ظروف صعبة تمر بها غالبية الأندية الإنجليزية بسبب إصابة العديد من اللاعبين في كل فريق بفيروس كورونا، مما يجعل الخيارات محدودة امام كل مدرب في فترة مزدحمة بالأعياد والمباريات.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي؟

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي هو يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021، بملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة كأس الرابطة الإنجليزية بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - ليستر سيتي الأربعاء 22 ديسمبر 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD premium 1 أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

يعاني ليفربول حاليًا من إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا مثل فان دايك، فابينيو، تياجو ألكانتارا وجوردان هندرسون، بالإضافة إلى الغيابات الآخرى للإصابات العضلية.

التشكيل: 4-3-3

كيلهير

أندرو روبيرتسون - إبراهيما كوناتي - جو جوميز - نيكو ويليامز

أوكسليد تشامبرلين - تايلر مورتون - نابي كيتا

تاكومي مينامينو - روبيرتو فيرمينو - كايدي جوردون

التشكيل المتوقع لليستر سيتي

من المتوقع أن يعتمد المدرب براندن رودجرز على التشكيل التالي..

التشكيل | 3-4-2-1

داني وارد

كاجلار سوينكو - جون إيفانز - ريان بيرتراند

لوك توماس - حمزة تشوهادري - دويسبري هال - ريكاردو بيريرا

هارفي بارنز - أديمولا لوكمان

باستون داكا