موعد مباراة ليفربول وليدز في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

يستقبل ليفربول بملعبه أنفيلد نظيره ليدز يونايتد، في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول ليست لديه رفاهية السقوط بعد التعادل بالجولة الماضية مع توتنهام، وأي فقدان لنقاط آخر من شأنه أن يبعده أكثر عن المتصدر مانشستر سيتي.

كتيبة يورجن كلوب تحتل وصافة ترتيب البريميرليج حاليًا برصيد 41 نقطة، والفوز الماراثوني على ليستر سيتي بكأس كاراباو قد يُزيد من الحوافز قبل موقعة ليدز.

على الجهة الأخرى، يُعاني ليدز كثيرًا هذا الموسم رغم حالته العظيمة بالموسم الماضي، فكتيبة بيلسا تحتل المركز السادس عشر بـ16 نقطة فقط، وخسرت في آخر ثلاث مباريات ولم تحقق الانتصار منذ قرابة الشهر.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وليدز وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ليفربول وليدز؟

موعد مباراة ليفربول وليدز هو الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021، بملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - ليدز يونايتد الأحد 26 ديسمبر 2021،

14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

تيسميكاس - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد

نابي كيتا - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لليدز

من المتوقع أن يعتمد المدرب مارسيلو بيلسا على التشكيل الآتي: