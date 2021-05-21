موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب تورف مور، والقنوات الناقلة..

يستقبل ليفربول، نظيره كريستال بالاس، في مباراة هامة على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ليفربول صاحب الأرض في المباراة، سيدخلها تحت شعار لا بديل عن الفوز لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، دون النظر عن نتيجة مباراة ليستر سيتي.

ويحتل الريدز المركز الرابع من ترتيب البريميرليج برصيد 66 نقطة، وبفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن ليستر سيتي صاحب المركز الخامس بنفس العدد من النقاط.

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أما كريستال بالاس، يحتل المركز الثالث عشر من سلم الترتيب برصيد 44 نقطة.

وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس؟

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، هو الأحد 23 مايو 2021، على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة الـ 38 من الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - كريستال بالاس الأحد 23 مايو 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium آنفيلد

تشكيل ليفربول المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

أليسون

روبرتسون – فيليبس – ويليامز – أرنولد

تياجو ألكانتارا – فابينيو – فينالدوم

ساديو ماني – فيرمينو – محمد صلاح

تشكيل كريستال بالاس المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

جوايتا

فان أنهولت – كاهيل – تومكينس – وارد

مكارثي – شيخو كوياتيه – جيفري شلاب

زاها – بينتيكي - تاوسند