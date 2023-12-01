تعرف على موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من ليفربول وفولهام في البريمييرليج في موسمه المثير الرائع في الوقت الراهن.

ليفربول بعد تعادله الهام مع مانشستر سيتي يطمح لمواصلة المنافسة وتضييق الخناق على آرسنال المتصدر.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وفولهام هو يوم الأحد 3 ديسمبر 2023، على ملعب أنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإسباني.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ليفربول - فولهام الأحد 3 ديسمبر 2023،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 أنفيلد حسن العيدروس

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

كيفين كيليهير

ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - جو جوميز

دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز

لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح