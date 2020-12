موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد ليفربول لأن يحل ضيفًا ثقيلًا على فولهام بملعب كرافن كوتيج، في المباراة المقرر أن تقام مساء الأحد في إطار الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الريدز لا يزالوا على عرش صدارة البريميرليج بالتساوي مع توتنهام بـ24 نقطة لكل منهما، مع تفوق كتيبة المدرب الاستثنائي جوزيه مورينيو بفارق الأهداف، لذلك فهدف حامل اللقب هو مواصلة الضغط لحين الانفراد بالصدارة تمامًا.

فولهام ليس في أفضل أحواله، فالنادي الصاعد حديثًا من التشامبيونشيب يقترب كثيرًا من مراكز الهبوط بوجوده في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط فقط وبفارق نقطة وحيدة عن المراكز المؤدية للعودة من حيث أتوا.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول وفولهام وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة ليفربول أمام فولهام هو الأحد 13 ديسمبر 2020، الموافق 28 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب كرافن كوتيج.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد فولهام عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

يستمر غياب الحارس أليسون بيكر وكذلك تياجو ألكنتارا وأوكسليد تشامبرلين وفيرجيل فان دايك وجو جوميز للإصابة.

ومن المتوقع أن يواصل كلوب الاعتماد على الشاب كيلير في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي بقيادة فابينهو وماتيب، وفي منتصف الملعب هندرسون وفينالدوم مع هجوم بقيادة محمد صلاح وماني.

التشكيل | 4-3-3

كيلير

أندي روبرتسون - فابينهو - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد

جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

يعاني فولهام من غياب تيرينسي كونجولو وجوشوا أونوماه وكيني تيتي للإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة أمام الريدز.

If you're attending #FULLIV you'll have received a medical questionnaire via email. 📧



This 𝗠𝗨𝗦𝗧 be completed to validate your ticket. pic.twitter.com/IYhYwpqpbi