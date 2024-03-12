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Wataru Endo Liverpool Lukas Haraslin Sparta Praha(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة ليفربول وسبارتا براج في الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة

Liverpool v Sparta Pragueكأس الاتحاد الأوروبي 1Sparta PragueLiverpool

تعرف على موعد مباراة ليفربول وسبارتا براج في دور الـ 16 في الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول وسبارتا براج في إياب دور الـ 16 لموسم 2023-2024 من بطولة الدوري الأوروبي.

مباراة هامة في موسم ليفربول، حيث يواصل مشواره في الدور الثاني كي يحقق بطولة أوروبية هذا الموسم مع اقتراب رحيل الألماني يورجن كلوب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وسبارتا براج في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024، والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ليفربول وسبارتا براج في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وسبارتا براج في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024 هو يوم الخميس 14 مارس 2024 على ملعب أنفيلد.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسبارتا براج في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد مباراة ليفربول وسبارتا براج في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعبالمعلق
ليفربول - سبارتا براجالخميس 14 مارس 2024
23:00 السعودية، 22:00 مصر		bein Sports HD 1أنفيلدحفيظ دراجي

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التشكيل المتوقع لليفربول أمام سبارتا براج في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز" المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3


حراسة المرمىكويمين كيليهير
خط الدفاعأندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جاريل كوانساه - كونور برادلي
خط الوسطأليكسيس ماك أليستر - جيمس ماكونيل - بوبي كلارك
خط الهجوملويس دياز - محمد صلاح - داروين نونيز
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