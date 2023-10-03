تعرف على موعد مباراة ليفربول وسانت جيلواز البلجيكي في الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

سيكون ليفربول على موعد مع مباراة قوية حين يستضيف رويال سانت جيلواز البلجيكي في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم في نسخة 2023-2024.

الفريق الإنجليزي يحتل صدارة المجموعة التي تضم إلى جانب الفريق البلجيكي كلًا من تولوز الفرنسي ولاسك لينز النمساوي والذي فاز عليه ليفربول الجولة الماضية بثلاثة أهداف لهدف.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وسانت جيلواز البلجيكي في الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024، والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ليفربول وسانت جيلواز البلجيكي في الدوري الأوروبي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وسانت جيلواز البلجيكي في الدوري الأوروبي 2023-2024 هو يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسانت جيلواز البلجيكي في الدوري الأوروبي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد مباراة ليفربول وسانت جيلواز البلجيكي على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - سانت جيلواز الخميس 5 أكتوبر 2023

22:00 مصر والسعودية bein Sports HD 1 أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أليسون بيكر

كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - جو جوميز -ترنت ألكساندر آرنولد

هارفي إليوت - دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر

لويس دياز - كودي جاكبو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لسانت جيلواز

من المتوقع أن يدخل المدرب ألكسندر بليسين المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-4-3

أنتوني موريس

كريستيان بورجيس - كيفن ماك أليستر - فيدي ليسين

لويك لابوسين - تشارلز فانهوت - نوح صادقي - أليسيو كاسترو مونتيس

كاميرون بويرتاس - لازاري أماني - جوستاف نيلسون