موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول أمام توتنهام في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يستضيف ليفربول منافسه توتنهام في مباراة قوية على الأنفيلد ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، غلب التعادل على نتائج فريق محمد صلاح في أخر 5 مباريات له في الدوري حيث تعادل في ثلاث مباريات وفاز في مباراتين.

يحتل السبيرز الذي قدم حتى الأن أداء قوي في هذا الموسم ويحتل المركز الأول في البريميرليج برصيد 25 نقطة متعادلاً مع ليفربول في النقاط ويسبقه فب الترتيب بفارق الأهداف.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول وتوتنهام وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة ليفربول وتوتنهام؟

يلتقي الفريقين يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 1 جمادي الأول 1442 هجريًا، وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي ، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد توتنهام عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - توتنهام الأربعاء 16 ديسمبر 2020،

1 جمادي الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

يستمر غياب الحارس أليسون بيكر وكذلك تياجو ألكنتارا وأوكسليد تشامبرلين وفيرجيل فان دايك وجو جوميز للإصابة.

ومن المتوقع أن يواصل كلوب الاعتماد على الشاب كيلير في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي بقيادة فابينهو وماتيب، وفي منتصف الملعب هندرسون وفينالدوم مع هجوم بقيادة محمد صلاح وماني.