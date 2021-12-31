يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا للغاية على تشيلسي أحد المنافسين على اللقب، في مباراة تجمع الفريقين لحساب الجولة الحادية والعشرين من منافسات موسم 2021-22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وستُقام على ملعب ستامفورد بريدج.

يعاني تشيلسي من نزيف النقاط في الفترة الأخيرة، حيث تعادل على ملعبه في الجولة الماضية مع برايتون، ليواصل فشله في تحقيق الفوز على ملعبه في مباريات الدوري منذ أكتوبر الماضي، فهل يحققه أخيرًا ضد الريدز؟

في المقابل يمر ليفربول بنفس الأزمة، حيث خسر الفريق 5 نقاط في أخر مباراتين بعد أن تعادل مع توتنهام قبل أن يخسر في الأسبوع الماضي أمام ليستر سيتي، ليبتعد عن السيتي بفارق ست نقاط كاملة.

قمة مباريات الجولة الـ21 ستكون مهمة للغاية معنويًا للخروج من عُنق الزجاجة، وربما تعني للإعلام بشكل أو بآخر أن الفائز هو الفريق الذي سيتمكن من مقارعة السيتي على اللقب حتى نهاية الموسم، أما التعادل سيبعد كلا الفريقين أكثر وأكثر عن السيتزين.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وتشيلسي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ليفربول وتشيلسي؟

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي هو يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022، بملعب ستامفورد بريدج.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب تشيلسي - ليفربول الأحد 2 يناير 2021،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium ستامفورد بريدج

التشكيل المتوقع لليفربول

يعاني ليفربول من العديد من الغيابات قبل مواجهة البلوز بسبب إيقاف روبيرتسون، وإصابة مينامينو، تياجو ألكانتارا وأوريجي، بالإضافة إلى وجود ثلاثة إصابات جديدة بفيروس كورونا يُرجح أنه من بينهما أليسون وفيرمينو.

التشكيل: 4-3-3

كيلهير

ترنت ألكساندر آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - كونستانتينوس تسيميكاس

نابي كيتا - فابينيو - جوردان هندرسون

محمد صلاح - ديوجو جوتا - ساديو ماني

Our preparation for the weekend trip to Chelsea has begun - and you can take a look in our photo gallery 📸 #CHELIV — Liverpool FC (@LFC) December 30, 2021

التشكيل المتوقع لتشيلسي

يزداد موقف تشيلسي تأزمًا في الإصابات مع مرور الوقت، بعد أن تأكد غياب ريس جيمس لما يقرب من شهرين ليُضاف إلى قائمة إصابات الفريق السابقة ومن بينها تشلويل، فيرنر الذي تعافى للتو من كورونا، لوفتيس تشيك

التشكيل: 3-4-2-1

إدوارد ميندي

أنطونيو روديجر - تياجو سيلفا - أندرياس كريستينسين

ماركوس ألونسو - نجولو كانتي - جورجينيو - سيزار أزبيلكويتا

ماسون ماونت - كريستيان بوليسيك

كاي هافيرتز