موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة أمام بيرنلي في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب أنفيلد، وما هي القنوات الناقلة؟

بعد الفوز على أستون فيلا في الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عاد ليفربول ليصطدم بمباراة قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت بينهم ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من البريميرليج، والتي انتهت بالتعادل السلبي للفريقين،

يستضيف أنفيلد فريق بيرنلي في مباريات الأسبوع التاسع عشر، ويطمع الريدز في اختطاف ثلاث نقاط سهلة من الكلاريت صاحب المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة، أملاً في اختطاف الصدارة من الشياطين الحمر،

حيث يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 34 نقطة من ثمانية عشر مباريات، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الأول برصيد 37 نقطة من نفس عدد المباريات أي أن كتيبة يورجن كلوب متأخره بفارق ثلاثة نقاط فقط عن الصدارة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وبيرنلي وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة ليفربول وبيرنلي؟

تقام مباراة ليفربول وبيرنلي مساء يوم الخميس 21 يناير 2021 ميلادياً، الموافق 8 جمادي الأخر 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي ، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد بيرنلي عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - بيرنلي الخميس 21 يناير 2021،

8 جمادى الأخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

يغيب عن ليفربول عدد من اللاعبين للإصابة، هم تسيميكاس وديوجو جوتا ونابي كيتا وفيرجيل فان دايك.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على تشكيلته المعتادة، من خلال أليسون في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي دفاعي بقيادة فابينيو، مع فاينالدوم وهندرسون في منتصف الملعب، والهجوم يتزعمه محمد صلاح.

التشكيل | 4-3-3



أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - فابينيو - ريس ويليامز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فاينالدوم - جوردان هندرسون - كورتيس جونز

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لبيرنلي

يغيب عن نادي بيرنلي اللاعب بايلي فاريل بسبب الإعياء، ولن يغيب أي لاعب آخر

التشكيل | 4-4-2

نيك بوب

إريك بيترس - بن مي - جيمس تاركوفسكي - ماثيو لوتون

دوايت ماكنيل - جوش براونهيل - آشلي ويستوود - يوهان جودموندسون

آشلي بارنز - كريس وود