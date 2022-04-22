موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستمر ليفربول في طريقة لمحاولة اللحاق بنظيره مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ومن أجل هذه الغاية يستضيف نظيره إيفرتون ضمن مباريات الجولة الـ 34 من البريميرليج.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، ويدخل الريدز المباراة بمعنويات بعد الفوز الأخيرة على مانشستر يونايتد، وسيطمح مواصلة الانتصارات على أمل تعثر مانشستر سيتي أمام واتفورد.

على الجانب الآخر، فإن إيفرتون يدخل المباراة وعينه على الخروج بنتيجة إيجابية، تساعده في الهروب من مناطق الهبوط وتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وإيفرتون وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول وإيفرتون؟

موعد مباراة ليفربول وواتفورد هو يوم الأحد 24 أبريل 2022 على ملعب آنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - إيفرتون السبت 24 أبريل 2022،

17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium آنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

التشكيل | 4-3-3

أليسون

تسيميكاس - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ألكساندر أرنولد

نابي كيتا - فابينيو - جوردان هندرسون

لويس دياز - دييجو جوتا - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لإيفرتون

It's good to have you back, Yerry! 💙🇨🇴 pic.twitter.com/SbYzo2MzSS — Everton (@Everton) April 21, 2022

التشكيل | 4-3-3

بيكفورد

كوليمان- ياري مينا - بين جودفري - فيتالي ميكولينكو

فابيان ديلف - آلان - أليكس إووبي

جوردون - ريتشارليسون - جراي