موعد مباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وأياكس في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحتضن ملعب "آنفيلد" في إنجلترا مواجهة من العيار الثقيل، إذ يستضيف مباراة ليفربول وأياكس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

ليفربول يدخل المباراة بهدف مصالحة جماهيره عقب السقوط في المباراة الأول على يد نابولي برباعية مقابل هدف، خاصة أن الريدز ليس في أفضل حالاته هذا الموسم حتى على مستوى الدوري، ويسعى لتحسين وضعه في البطولة الأوروبية للتأهل للدور القادم.

على الجانب الآخر أياكس، بعد فوزه على رينجرز برباعية نظيفة في الجولة الأول، عينه على الخروج بنتيجة إيجابية أمام ليفربول، تساعده في التربع على صدارة المجموعة للاقتراب من التأهل.

وفي هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ليفربول وأياكس؟

موعد مباراة ليفربول وأياكس، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2022-23، على ملعب آنفيلد، هو يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأياكس؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة ليفربول وأياكس عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - أياكس الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium آنفيلد

التشكيل المتوقع لأياكس

التشكيل | 4-3-3

ريمكو باسفير

دالي بليند - خوريين تيمبر - كالفن يوجيلومبا - ديفن رينسش

كينت تايلور - إدسون ألفاريز - ستيفن بيرجويس

دوشان تاديتش - محمد قدوس - ستيفن بريجوين

التشكيل المتوقع لليفربول

التشكيل | 4-3-3

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

هارفي إيليوت - فابينيو - تياجو ألكانتارا

محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز