موعد مباراة ليفربول وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

تتجدد المواجهة بين ليفربول الإنجليزي وإنتر الإيطالي، وهذه المرة على ملعب "أنفيلد" في إياب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

وحقق ليفربول فوزًا ثمينًا في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتزا" بهدفين دون رد، سجلهما روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح في آخر ربع ساعة من زمن المباراة.

الفوز على إنتر في مباراة الذهاب جعل ليفربول يضع قدمًا في الدور ربع النهائي، حيث يحتاج "الريدز" إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف للتأهل إلى دور الثمانية.

إما إنتر، فيحتاج الآن إلى الفوز بفارق هدفين من أجل فرض أشواط إضافية على ليفربول في أرضه، خاصة بعد إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض بداية من الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا.

وسبق وأن تواجه ليفربول وإنتر في خمس مواجهات جميعها في دوري أبطال أوروبا.

ويملك ليفربول أفضلية كاملة في مواجهاته السابقة ضد إنتر، حيث حقق "الريدز" الفوز في أربع مباريات، مقابل فوز وحيد لفريق "الأفاعي".

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول وإنتر، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد إنتر؟

موعد مباراة إنتر ضد ليفربول هو يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 على ملعب "آنفيلد" في مدينة ليفربول.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إنتر؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ليفربول وإنتر على beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - إنتر الثلاثاء 8 مارس 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 أنفيلد



التشكيل المتوقع لإنتر

من المتوقع أن يعتمد المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي على التشكيل الآتي..

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

ميلان شكرينيار - ستيفان دي فري - أليساندرو باستوني

دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان تشالهان أوغلو - إيفان بيريشيتش

لاوتارو مارتينيز - إدين دجيكو

☀️ | BUONGIORNO



E buon sabato interisti! 😎 pic.twitter.com/E9H2tTtAba — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) March 5, 2022

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

جوردان هندرسون - فابينيو - نابي كيتا

محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز