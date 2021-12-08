موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي ليفربول نادي أستون فيلا على ملعب آنفيلد، وذلك في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022.

فاز ليفربول على وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي بهدفٍ دون رد، وأصبح رصيده 34 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

أستون فيلا فاز في المباراة السابقة أيضًا على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، وتقدم للمركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا؟

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا هو يوم السبت 11 ديسمبر 2021 على ملعب آنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا؟

تمتلك قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستذاع مباراة ليفربول ضد أستون فيلا على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابع البث المباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا عن طريق النسخة العربية من موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - أستون فيلا السبت 11 ديسمبر 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 آنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

يغيب عن ليفربول هارفي إيليوت وروبيرتو فيرمينو وكورتيس جونز للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل التالي..

شراكة دائمة بين الملك وكاتب التاريخ 🤝



محمد صلاح يُصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يُسجل في 5 مباريات في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في موسم واحد 🇪🇬👑 pic.twitter.com/YD0ZjpSA0Z — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 8, 2021

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر آرنولد

تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

التشكيل المتوقع أستون فيلا

يغيب عن أستون فيلا ليون بايلي ومحمود حسن تريزيجيه وبيرتراند تراوري، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب ستيفن جيرارد على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

إيميليانو مارتينيز

آشلي يونج - تيرون مينجز - إيزري كونسا - ماتي كاش

دوجلاس لويز - مارفيلوس ناكامبا - جون ماكجين

جاكوب رامسي - أولي واتكينس - إيميليانو بوينديا