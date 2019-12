موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ندى الشافعي

تقام مباراة ليفربول ضد واتفورد ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 14 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 17 ربيع الآخر 1441 هجرياً، على ملعب آنفيلد.

ويدخل بطل أوروبا لخوض المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، جمعهم من 15 انتصار من 16 مباراة، فيما تعادل مباراة واحدة ويبقى سجله حتى الآن خالٍ من الهزائم في البريميرليج منذ بداية الموسم، ومن المتوقع أن لا تكون مهمته أمام الجولدن بويز صعبة للحالة التي يمر بها الفريق الأصفر هذا الموسم.

يتواجد واتفورد في المركز الأخير في الدوري الإنجليزي بعد أن جمع 9 نقاطٍ فقط، ولم يحقق الفوز إلا في مباراة واحدة حتى الآن من أصل 16، فيما تعادل في 6 وخسر 9، وكانت مباراته الأخيرة ضد كريستال بالاس وتعادل فيها سلبيًا بدون أهداف.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

يستمر غياب جويل ماتيب وناثانيل كلاين عن ليفربول في مباراة واتفورد في الدوري الإنجليزي، ولحق به ديان لوفرين بداعي الإصابة أيضًا، وسيشهد اللقاء عودة أليسون من الإيقاف.

سيبدأ جو جوميز في وسط الدفاع بجانب فان دايك، وعلى يمينهما آرنولد وعلى اليسار روبرتسون، وسيتكون وسط الميدان من ثلاثة لاعبين هم كيتا وهندرسون وفينالدوم، ويتسلح كلوب بصلاح وماني وفيرمينو في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو حوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

يغيب عن واتفورد في مباراة ليفربول 3 لاعبين للإصابة، هم داني ويلبيك وتوم كليفرلي وخوسيه هوليباس، ولا يغيب أي لاعب آخر.

Ismaïla Sarr reached a top speed of 36.48km/h on Saturday (second highest of anyone in the @premierleague this season) @izosarr 🌬️ pic.twitter.com/jYccvg2fjt