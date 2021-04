موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستقبل ليفربول بملعبه أنفيلد نظيره أستون فيلا، في مباراة تبشر بإثارة ضخمة تجمع بينهما لحساب الجولة الواحدة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين بملعب فيلا بارك قد شهدت انتصارًا تاريخيًا لزملاء محمود تريزيجيه، عندما أسكنوا شباك الريدز سبعة أهداف في مقابل هدفين في شباكهم.

ليفربول ليس في أفضل أحواله كما هو معروف، وما زاد الأمور تعقيدًا كانت الهزيمة التي تعرض لها رجال يورجن كلوب على يد ريال مدريد بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يظل ليفربول ينازع من أجل الوصول إلى المربع الذهبي، ويحتل حاليًا المركز السابع برصيد 49 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن وست هام الرابع، فيما يأتي أستون فيلا تاسعًا بـ44 نقطة.

المعركة تشتعل والكبار مهددون .. صراع ساخن على مراكز الأبطال

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا هو السبت الموافق 10 أبريل 2021، الموافق 28 شعبان 1442، بملعب أنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، وبطبيعة الحال ستنقل القمة الكروية المنتظرة بين الفريقين على شاشاتها.

وإن لم تستطع من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فلا توجد مشكلة يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر الكتابي التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا، وتابع معنا المباراة دقيقة بدقيقة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

