موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، والتي تقام ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ويلعب ليفربول وأتلتيكو مدريد في المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي تضم إلى جانبهما ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي.

ليفربول يتصدر ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، فيما يحتل أتلتيكو مدريد الثاني برصيد أربع نقاط، ويليه بورتو بنفس الرصيد، ويتذيل ميلان الترتيب بدون نقاط.

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

ليفربول حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى على حساب ميلان في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ثم اكتسح بورتو بنتيجة 5-1 في مباراة الجولة الثانية.

فيما تمكن بورتو من فرض التعادل السلبي على أتلتيكو مدريد، في المباراة التي استضافها ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، قبل أن يحقق "الروخيبلانكوس" فوزًا مثيرًا على ميلان بنتيجة 2-1.

مباراة الجولة الثالثة بين أتلتيكو مدريد وليفربول، التي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 3-2، في مباراة حبست الأنفاس حتى الدقائق الأخيرة.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد؟

تقام مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد يوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 على ملعب "أنفيلد" في مدينة ليفربول.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - أتلتيكو مدريد الأربعاء 3 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 أنفيلد

تشكيل ليفربول المتوقع

المباراة القادمة: ليلة من ليالي آنفيلد الأوروبية أمام أتلتيكو مدريد 👊💫 pic.twitter.com/CiuR9RBRGi — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 31, 2021

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترنت ألكساندر آرنولد

أليكس أوكسلايد تشامبرلين - جوردان هندرسون - كوريتس جونز

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع

التشكيل | 3-4-2-1

يان أوبلاك

فيليبي – خوسيه ماريا خيمينيز – ماريو هيرموسو

كيران تريبيير - كوكي - جيفري كوندوجبيا - يانيك كاراسكو

أنخيل كوريا - جواو فيليكس

لويس سواريز