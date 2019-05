موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد جيمس بارك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد يوم السبت القادم 4 مايو 2019، الموافق 28 شعبان 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة امام برشلونة الإسباني فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أما محليًا ظل زملاء محمد صلاح فى المركز الثاني برصيد 91 نقطة بفارق نقطة عن السيتي المتصدر حتي الآن جدول الترتيب برصيد 92، فحتى الآن خاض أبناء يورجن كلوب 36 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في سبع، وتلقي هزيمة واحدة فقط

على الجانب الآخر يعيش فريق نيوكاسل أيامًا لا يحسد عليها منذ انطلاقة الدوري، فحتى الآن وبعد مرور 36 جولة جمع الفريق 42 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل فى 9 مبارايات، بينما تلقى 16 هزيمة في البريميرليج، ويحتل الفريق المركز الثالث عشر وبفارق نقطة عن كريستال بالاس صاحب المركز الثاني عشر.

فان دايك رغم الثلاثية: لاعبو ليفربول يشعرون بالفخر

الإصابة تنهي موسم كيتا مع ليفربول

سيفتقد ليفربول في لقاء نيوكاسل نابي كيتابعد تعرضه للإصابة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولن يفتقد الريدز أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيعتمد يورجن كلوب على طريقته المعتادة في مباريات البريميرليج، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في مركز قلب الدفاع، وسيدخل جوميزفي مركز الظهير الأيمن وسيقود الهجوم الثلاثي صلاح وروبيرتو فيرمينو ومانيه.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - جو جوميز

جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

لن يغيب عن نيوكاسل في هذا اللقاء ضد ليفربول أي لاعب بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب للإيقاف وستكون باقي العناصر متاحة أمام المدرب رافائيل بينيتيز.

📸 Check out our gallery of images from today's training session as the Magpies' squad get set for Saturday's game against @LFC at St. James' Park...



👉🏽 https://t.co/2WFEk143ME #NUFC pic.twitter.com/QoCrehbL5u