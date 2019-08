موعد مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب آنفيلد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول ونوريتش سيتي يوم الجمعة القادم 9 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 8 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.

خسر الريدز لقب أمام فريق مانشستر سيتي بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي، وسيدخل ليفربول هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره في البريميرليج هذا العام، قبل أن يطير إلى مدينة إسطنبول لملاقاة فريق تشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

تأهل فريق نوريتش سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام بعد غياب ثلاث مواسم، وذلك بعد أن حقق لقب الشامبيونشيب للموسم المنصرم (2018-19) رفقة شيفيلد يونايتد صاحب الوصافة وأستون فيلا، وبحسب نظام بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي يتأهل إلى الدوري الممتاز أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرةً، على أن تخوض الفرق التي تحتل المراكز بين الثالث والسادس ملحقًَا ليخطف فريق واحد فقط بطاقة التأهل الثالثة إلى البريميرليج والتي كانت من نصيب العنابي السماوي.

لن يفتقد ليفربول في افتتاحية الدوري الإنجليزي هذا العام أي لاعب بسبب الإصابة، وستكون جميع أوراق يورجن كلوب جاهزة لخوض هذا اللقاء.

.@harrywilson_ has completed a season-long loan move to @afcbournemouth.



Good luck for the season ahead 👊 https://t.co/ZgIrunVSMV