موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ندى الشافعي

يلتقى عملاقي كرة القدم الإنجليزية ليفربول ومانشستر يونايتد يوم الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441 هجريًا على ملعب آنفيلد فى مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي .

وعلى الرغم من الفارق الكبير فى النقاط بين الفريقين إلا أن محبى كرة القدم فى جميع أنحاء العالم فى انتظار هذه القمة الإنجليزية من أجل الاستمتاع بالأداء المتميز للفريقين، نظرًا لمكانتهما الكبيرة وتاريخهم الحافل في عالم كرة القدم.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر فى لقائه فى كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام مانشستر سيتى 3-1 و فاز فى آخر لقاءاته فى الدورى الإنجليزى أمام فريق نورويتش سيتي متذيل جدول ترتيب الدوري بنتيجة 4-0.

كلوب: لن نتوقف عن القتال حتى نتسلم بطولة الدوري الإنجليزي

يمتلك الشياطين الحمر 34 نقطة من 22 مباراة لعبهم فى الدورى الإنجليزى ، ويحتل المركز الخامس فى ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن، بينما فريق ليفربول يحتل المركز الأول فى جدول الترتيب برصيد 61 نقطة حصل عليهم من 21 مباراة لعبهم في المسابقة ولديه مباراة مؤجلة.

ويقدم الريدز هذا الموسم أداء متميزًا جدًا، حيث تمكن من الفوز فى جميع لقاءاته فى البريميرليج حتى الآن، باستثناء مباراة واحدة فقط تعادل فيها 1-1 و كانت هذه المباراة أمام غريمه التقليدي مانشستر يونايتد .

و يسعى الفريقين للظهور بأفضل شكل خلال هذه المباراة المرتقبة وبالطبع يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز فهل يتمكن زملاء محمد صلاح من استكمال سلسلة انتصاراتهم أم يكون للشياطين الحمر كلمة اخرى؟

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

يغيب عن ليفربول ناثانييل كلاين بسبب الإصابة، كما أن هناك شك من مشاركة كلًا من ديان لوفرين وجويل ماتيب ونابي كيتا على الرغم من تحسنهم وعودتهم من الإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة للمدرب يورجن كلوب.

ومن المتوقع أن يدخل كلوب المباراة بتكشيلته المعتادة، بالاعتماد على أليسون في حراسة المرمى ومن أمامه الثنائي فان دايك وجو جوميز مع ثلاثي في خط المنتصف بقيادة هندرسون وثلاثية صلاح وماني وفيرمينو في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

سيتواصل غياب كلًا من ماكتوميناي، أكسيل توانزيبي وبول بوجبا عن مانشستر يونايتد للإصابة، عدا ذلك لن يفتقد الشياطين الحُمر لأي لاعب في المواجهة الصعبة التي تنتظره ضد ليفربول على ملعب الأنفيلد.

من المقرر أن يلعب النرويجي سولشار بالأسلوب الذي اعتاد عليه هذا الموسم وبطريقة (4-2-3-1)، معتمداً على دي خيا في حراسة المرمى، وفي عمق الدفاع كلا من ليندلوف وماجواير، في وسط الملعب سيشارك فريد بجانب ماتيتش، أمامهم الثلاثي ماركوس راشفورد، خوان ماتا ودانييل جيمس، وفي الأمام أنتوني ماسيال.