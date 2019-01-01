موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الدرع الخيرية 2019-2020، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب ويمبيلي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول ومانشسترسيتي يوم الأحد 4 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 3 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في كأس درع الاتحاد الإنجليزي 2019-20.

يدخل الريدز مباراة الدرع الخيرية باعتباره وصيف الدوري الإنجليزي، حيث خاض ليفربول سبع لقائات ودية حتي الأن استعدادًا للموسم الجديد أمام أندية من دول مختلفة وهم، ترانمير روفيرز، برادفورد، بوروسيا دورتموند، إشبيلية، سبورتينج، بالإضافة إلى الأزوري، وكانت أخر مباراة له أمام أولمبيك ليون الفرنسي وحقق الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، في تجربة ودية جمعت بينهما على ملعب جنيف.

حقق فريق مانشسترسيتي بطولة كأس آسيا للبريميرليج الودية، بعد تغلبه على يوكوهاما مارينوس بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما في نهائي البطولة على ملعب ملعب يوكوهاما الدولي فى اليابان، وشارك فى البطولة الودية استعدادًا للموسم الكروي الجديد كلًا من نيوكاسل يونايتد ووست هام وولفرهامبتون واندرز، واستطاع السيتيسينز تحقيق فوزًا كبيراً على وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وقدم فريق جوارديولا أداءاً جيداً للغاية استعداداً للموسم الجديد

موعد مباراة ليفربول ضد مانشسترسيتي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ليفربول - مانشستر سيتي استاد ويمبلي الأحد 4 أغسطس 2019،

3 ذو الحجة 1440،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

لن يفتقد ليفربول في مباراة مانشستر سيتي في الدرع الخيرية أي لاعب بسبب الإصابة، لكن سيغيب السنغالي ساديو ماني الذي يقضى إجازته منذ انتهاء كأس الأمم الإفريقية، وسيعود للريدز يوم 5 أغسطس الجاري.

A quality display from Ki-Jana Hoever yesterday 🙌🔴 pic.twitter.com/IAA7CaHw6c — FC (@LFC) August 1, 2019

سيدخل المدرب الألماني هذا اللقاء بنفس العناصر التي يعتمد عليها، وسيدخل فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي، جيمس ميلنر، فابينيو، جوردان هندرسون، وفي الأمم سيتواجد الثلاثي هاري ويلسون، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون

هاري ويلسون - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

سيفتقد مانشستر سيتي في مواجهة ليفربول الثاني إيميرك لابورت وبنجامين ميندي بداعي الإصابة، وستكون جميع الأوراق متاحة أمام المدرب بيب جوارديولا لخوض هذا اللقاء.

سيبدأ المدرب الإسباني بنفس الطريقة والتشكيل المعتاد عليه، وسيدفع بالثنائي فينسينت كومباني ونيكولاس أوتاميندي في قلب الدفاع، أما فيوسط الميدان فسيتواجد الثلاثي برناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروينه، وسيتولى قيادة خط الهجوم الثلاثي، ستيرلينج، ساني، أجويرو.

التشكيل | 4-3-3