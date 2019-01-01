موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

تشهد الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة قوية بين ليفربول وليستر سيتي يوم السبت 5 أكتوبر 2019، 6 صفر 1441 وذلك في استاد آنفيلد معقل الريدز.

فاز زملاء محمد صلاح بمباراتهم الأخيرة في دوري أبطال أوروبا التي كانت ضد سالزبورج بصعوبة بالغة، فبعد أن كان متقدم بثلاثة أهداف لصفر عاد الريدبولز للقاء وسجلوا 3 أهداف، لكن الفرعون المصري حسم المباراة وسجل الرابع للفريق الأحمر وأخرجه من الكبوة.

بالنسبة للدوري الإنجليزي يحتل ليفربول المركز الأول بعد أن فاز بسبع مباريات أي جميع المباريات التي لعبها حتى الآن في الموسم الجديد، ونجح الريدز في جمع 21 نقطة ليسبقوا مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بخمسة نقاط، أما ليستر سيتي فيتواجد في المركز الثالث ب14 نقطة وخلفه مباشرة أرسنال بنقطتين فقط.

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موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليفربول - ليستر سيتي آنفيلد السبت 5 أكتوبر 2019،

6 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية كريس كافاناغ beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لليستر سيتي

سيغيب عن ليستر سيتي في مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي لاعب واحد فقط هو ماثيو جيمس، وذلك بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب خالص عن الثعالب.

سيبدأ المدير الفني بريندان رودجرز بشمايكل في حراسة المرمى، وبيريرا وإيفانس وسوينكو وتشيلويل في الدفاع، وامامهم نديدي كارتكاز وحيد، وأمامه بيريز وتيليمانس وبرايت وبارنس، وسيكون فاردي المهاجم الوحيد.

التشكيل | 4-1-4-1

كاسبر شمايكل

بن تشيلويل - كوجلار سوينكو - جوني إيفانس - ريكاردو بيريرا

أونيني نديدي

هارفي بارنز - دينيس برايت - يوري تيليمانس - أيوزي بيريز

جيمي فاردي

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

بالنسبة لليفربول سيغيب 3 لاعبين بسبب الإصابة هم شاكيري وماتيب وكلاين، أما أليسون فقد عاد من الإصابة ومن المتوقع أن يبدأ المباراة من على دكة البدلاء.

"أنا أعمل بجِد قدر الإمكان لمساعدة الفريق باستمرار".



بوبي يتحدث عن بدايته للموسم، تطوره والمزيد، بعد حصوله على جائزة لاعب الشهر من @StanChart 💫 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 4, 2019

لا يغير كلوب في تشكيلته كثيرًا كما هو معروف، وسيدفع في حراسة المرمى بأدريان وفي الدفاع بروبرتسون وفان دايك وماتيب وآرنولد، وفي الوسط سيبدأ بهندرسون وفابينيو وفينالدوم أما الهجوم فسيتكون من الثلاثي القوي صلاح وماني وفيرمينو.

التشكيل | 4-3-3