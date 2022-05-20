موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي ليفربول في ملعبه آنفيلد مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022، والتي ستجمع بينه وبين نادي وولفرهامبتون.

يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 89 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر، ويحتاج الريدز للفوز بأي نتيجة وتعادل أو خسارة السيتي للفوز باللقب.

أما نادي وولفرهامبتون، فقد انتهى الموسم بالنسبة له، حيث يتواجد في المركز الثامن برصيد 51 نقطة، ولا توجد لديه فرصة للمشاركة في الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون؟

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون هو يوم الأحد 22 مايو 2022 على ملعب "آنفيلد".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - وولفرهامبتون الأحد 22 مايو 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 Premium آنفيلد

التشكيل المتوقع لنادي ليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل التالي..

انضموا إلينا من داخل تدريبات الريدز استعدادًا للجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز! — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 20, 2022

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - إبراهيما كانوتي - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر آرنولد

تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون - نابي كيتا

لويس دياز - ديوجو جوتا - ساديو ماني

التشكيل المتوقع لنادي وولفرهامبتون

من المتوقع أن يعتمد المدرب برونو لاجي على التشكيل التالي..

Anfield prep in progress ⏳ pic.twitter.com/BIgzfLhKqF — Wolves (@Wolves) May 20, 2022

التشكيل | 3-5-2

جوزيه سا

توتي - كونور كوادي - ويلي بولو

ريان آيت نوري - لياندر ديندونكر - جواو موتينيو - روبين نيفيس - جوني

بيدرو نيتو - راؤول خيمينيز