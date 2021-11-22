موعد مباراة ليفربول ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول ضد بورتو، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ويلعب ليفربول وبورتو في المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي تضم إلى جانبهما ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

ليفربول يتصدر ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، فيما يحتل بورتو المركز الثاني برصيد خمس نقاط، ويليه أتلتيكو مدريد برصيد أربع نقاط، ويتذيل ميلان الترتيب برصيد نقطة واحدة.

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

ليفربول حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى على حساب ميلان، ثم فاز على بورتو في الجولة الثانية، قبل أن يجعل موقف أتلتيكو مدريد معقدًا في المجموعة بالفوز عليه في الجولة الثالثة والرابعة.

فيما تمكن بورتو من فرض التعادل السلبي على أتلتيكو مدريد، في الجولة الأولى، ثم سقط أمام ليفربول، قبل أن يفوز على ميلان في الجولة الثالثة، ويتعادل معه في الرابعة.

التاريخ يدعم ليفربول بشكل كامل في مواجهاته السابقة ضد بورتو، حيث لعب الفريقان تسع مباريات سابقة، حقق ليفربول الفوز في ست مناسبات، فيما حسم التعادل ثلاث مباريات، وسجل لاعبو "الريدز" 23 هدفًا، فيما سجل بورتو أربعة أهداف فقط.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول وبورتو، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد بورتو؟

تقام مباراة ليفربول وبورتو يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 على ملعب "أنفيلد" في مدينة ليفربول.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ليفربول وبورتو على قناة beIN SPORTS PREMIUM 2.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - بورتو الأربعاء 24 نوفمبر 2021،



22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 أنفيلد

تشكيل ليفربول المتوقع

يواجه ليفربول أزمة كبرى في صفوفه بسبب الإصابات المتفرقة، ومع ضمان التأهل إلى دور الستة عشر في صدارة المجموعة، من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

نيكو ويليامز - إبراهيما كوناتي - ناثانيال فيليبس - كونستانتينوس تسيميكاس

أليكس أوكسلايد تشامبرلين - جوردان هندرسون - تايلر مورتون

تاكومي مينامينو - ديفوك أوريجي - محمد صلاح

Keeping his cool in front of the Kop 👌



Enjoy @DiogoJota18’s wonderful run and finish against Arsenal from 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 angle, presented by @Sonos 😍 pic.twitter.com/4Sq3SFsteF — Liverpool FC (@LFC) November 22, 2021

تشكيل بورتو المتوقع

فيما يدخل بورتو المباراة بقائمة كاملة، في ظل عودة جميع لاعبيه من الإصابات، ومن المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل التالي.

التشكيل | 4-4-2

ديوجو كوستا

جواو ماريو - بيبي - تشانسيل مبيمبا - زيدو سانوسي.

أوتافيو – سيرجيو أوليفيرا – ماتيوس أوريبي – لويس دياز.

مهدي تارمي – إيفانيلسون.