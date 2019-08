موعد مباراة ليفربول ضد ساوثامبتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلاً على ساوثامبتون في استاد سانت ماري يوم السبت القادم 17 أغسطس 2019 ميلاديًا، الموافق 16 ذو الحجة 1440 هجريًا، وذلك في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020.

سيدخل الريدز اللقاء وهم منتشون بالفوز على تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي بركلات الترجيح وحمل اللقب، وذلك بعد أيام من تحقيق الانطلاقة القوية في البريميرليج والفوز على نورويتش سيتي بالأربعة.

كانت بداية ساوثامبتون للدوري كارثية هذا الموسم، حيث خسر من بيرنلي بثلاثيةٍ نظيفة خارج قواعده، وسيكون في بداية الأسبوع أمام مهمة صعبة تتمثل في الخروج من مباراة وصيف الموسم الماضي ليفربول بنتيجة إيجابية بهدف مصالحة الجماهير، وهو ما قد يكون صعبًا خاصةً مع قوة الريدز التي أهدتهم السوبر الأوروبي رغم أنهم لم يكونوا الطرف الأفضل.

سيفتقد ليفربول في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الحارس البرازيلي أليسون بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء نوريتش سيتي في الجولة الأولى، و لن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيدخل المدرب الألماني بنفس الطريقة التي يعتمد عليها، و سيعتمد على الحارس البديل أدريان، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي، جيمس ميلنر، فابينيو، جوردان هندرسون، وسيتواجد في الأمام الثلاثي الخطير ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

التشكيل | 4-3-3

أدريان

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

لا توجد غيابات في صفوف فريق ساوثامبتون قبل مواجهة ليفربول، وسيكون الفريق كامل العدد وجميع الأوراق جاهزة أمام المدرب رالف هاسنهوتل لخوض هذا اللقاء.

🔘 Reaction to

🔘 Transfer window reflections

🔘 Facing #LFC



Check out our round-up from #SaintsFC manager Ralph Hasenhüttl's press conference: https://t.co/Uj4yq3MuTy