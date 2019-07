موعد مباراة ليفربول ضد ترانيمر روفرز، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب برينتون بارك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ترانمير وليفربول يوم الخميس 11 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 8 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.

حقق الريدز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بعد تحقيق الفوز على حساب توتنهام في المباراة النهائية بهدفين دون رد، أما في الدوري الإنجليزي أنهى ليفربول موسمه بالفوز على وولفرهامبتون بهدفين نظيفين، لينهي الموسم في وصافة جدول الترتيب برصيد 97 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي ، فمنذ انطلاقة الموسم خاض ليفربول 38 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 30 مباراة، وتعادل في سبع، وتلقي هزيمة واحدة فقط.

يعتبر فريق ترانمير هو أحد الأندية التي تلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، واستطاع الفريق أن ينهي موسمه الكروي الماضي وهو في المركز السادس خلف فريق فوريست جرين صاحب المركز الخامس، بعدما جمع 73 نقطة من خلال 46 مباراة طوال الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 13 لقاء وخسر مثلهم.

سيغيب عن ليفربول الدولي المصري محمد صلاح بعد أن قرر المدرب يورجن كلوب منح المحترف المصري أجازة 3 أسابيع بعد الموسم الطويل الذي شرك فيه اللاعب الذي خاض خلاله قرابة الـ 60 مباراة، بالإضافة إلى المشاركة مع منتخب مصر في نهائيات أمم إفريقيا، بالإضافة إلى السنغالي ساديو ماني الذي صعد بمنتخب بلاده إلى ربع نهائي الكان.

سيدخل المدرب الألماني هذا اللقاء بتشكيل مغاير إلى حد كبير عن المباريات الرسمية، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي هندرسون، فينالدوم، جيمس ميلنر، وفي الهجوم سيتواجد الثلاثي ديفوك أوريجي، روبرتو فيرمينو، شيردان شاكيري.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - آليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر

ديفوك أوريجي - روبرتو فيرمينو - شيردان شاكيري

لا يوجد غيابات في صفوف فريق ترانمير قبل مواجهة ليفربول الودية، دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة، وستكون جميع الأوراق جاهزة المدرب ميكي ميلون.

