موعد مباراة ليفربول القادمة ضد تشليسي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد تشيلشي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام في ملعب آنفيلد

بعد هزيمته الأخيرة أمام آرسنال في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي ، يستعد ليفربول لمواجهة جديدة مع فريق ذو جماهيرية وشعبية كبيرة، حيث يستضيف الريدز نادي تشيلسي ضمن مباريات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بملعب أنفيلد

حسم زملاء محمد صلاح بطولة الدوري مبكرًا ومنذ عدة أسابيع وهو يتربع على عرش المسابقة برصيد 93 نقطة حصل عليهم الفريق من 36 مباراة خاضها في البطولة حتى الآن، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 30 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في ثلاث مباريات.

ولاحظ البعض تراجع أداء ونتائج ليفربول بعد حسمه المبكر للدوري الإنجليزي ، فقد تلقى هزيمة كبيرة برباعية نظيفة أمام مانشستر سيتي، وتعادل مع نادي بيرنلي صاحب المركز العاشر في الترتيب بنتيجة 1-1، وتلقى هزيمة أخرى في آخر مباراة خاضها أمام نادي آرسنال بنتيجة 1-2 وهذه النتائج المخيبة لآمال الجماهير في فترة قصيرة و متقاربة.

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المواجهة القادمة للريدز ستكون أمام البلوز صاحب المركز الثالث في الترتيب في ترتيب الدوري الإنجليزي ، وبالطبع يسعى زملاء صلاح لإسعاد جماهيره والعودة للنتائج الإيجابية وتحقيق الفوز في المباراة.

نادي تشيلسي هو صاحب المركز الثالث في الترتيب برصيد 63 نقطة، حصل عليها الفريق من 36 مباراة خاضها في البطولة حتى الآن تمكن من تحقيق الفوز في 19 مباراة، تعادل في 6 مباريات، وتلقى هزيمة في 11 مباراة.

كانت آخر مباريات البلوز في الدوري أمام نوريتش وتمكن الأزرق من تحقيق الفوز بنتيجة 1-0، ويسعى الفريق لإرضاء جماهيره والفوز في المباراة القادمة وتقديم أداء يتناسب مع شعبيته وجماهيريته وتاريخ النادي الكبير.

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ما هو موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي؟

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي هو يوم الأربعاء 22 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 1 ذو الحجة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب آنفيلد.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي؟

ستُذاع مباراة ليفربول ضد تشيلسي على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، وستخصص لها القناتين الأولى والثانية.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من موقع جول إمكانية متابعة البث المباشر للمباراة، والذي سيبدأ قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.