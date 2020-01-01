موعد مباراة ليفربول القادمة ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد واتفورد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على واتفورد مساء السبت 29 فبراير 2020، الموافق 5 رجب 1441، وذلك على ملعب فيكارج رود في إطار الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسعى كتيبة يورجن كلوب إلى مواصلة سلسلة اللا هزيمة والانتصارات المتتالية ليقترب رويدًا رويدًا من الحصول على لقب البريميرليج الذي بات حسمه مسألة وقت ليس أكثر.

في الوقت نفسه فإن واتفورد رغم معاناته لكنه أظهر تحسنًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وحتى رغم الهزيمة من مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية لكنه أظهر أداءً بارزًا لم تُعبر عنه النتيجة النهائية.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد والقنوات الناقلة