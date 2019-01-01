موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي 2019-20.

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، علي ملعب أولد ترافورد

محمد مصطفي

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلاً على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد يوم الأحد 20 أكتوبر 2019، الموافق 21 صفر 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.

واصل الريدز سلسلة انتصاراته في البريميرليج، بعد تحقيق فوزًا صعبًا ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الثامنة من عمر المسابقة، خلال المباراة التي جمعتهما غلى ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، وبهذا الانتصار يحقق ليفربول العلامة الكاملة، بالفوز فى 8 مباريات حتي الآن ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بفارق ثمانية نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

على الجانب الآخر، يعيش الشياطين الحُمر فترات صعبة في البريميرليج، هذا الموسم تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، وكانت أخر مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل وخسروا بهدف نظيف على ملعب "جيمس بارك" فى الجولة الثامنة من الدوري، وبهذه الخساره تجمد رصيد الشياطين الحُمر عند 9 نقاط في المركزالثاني عشر، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 8 مباريات، استطاع أن يحقق الانتصار فى مباراتين وخسر في ثلاثة، تعادل مثلهم.

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موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

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