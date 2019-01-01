موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر سيتي فى كأس الدرع الخيرية

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر سيتي، في إطار منافسات كأس الدرع الخيرية 2019-2020، على ملعب ويمبلي

محمد مصطفي

يفتح ملعب ويمبيلي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول ومانشسترسيتي يوم الأحد 4 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 3 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في كأس درع الاتحاد الإنجليزي 2019-20.

يدخل الريدز مباراة الدرع الخيرية باعتباره وصيف الدوري الانجليزي، حيث خاض ليفربول سبع لقائات ودية حتي الأن استعدادًا للموسم الجديد أمام أندية من دول مختلفة وهم، ترانمير روفيرز، برادفورد، بوروسيا دورتموند، إشبيلية، سبورتينج، بالإضافة إلى الأزوري، وكانت أخر مباراة له امام أولمبيك ليون الفرنسي وحقق الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، في تجربة ودية جمعت بينهما على ملعب جنيف.

حقق فريق مانشسترسيتي بطولة كأس آسيا للبريميرليج الودية، بعد تغلبه على يوكوهاما مارينوس بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما في نهائي البطولة على ملعب ملعب يوكوهاما الدولي فى اليابان، وشارك فى البطولة الودية استعدادًا للموسم الكروي الجديد كلًا من نيوكاسل يونايتد ووست هام وولفرهامبتون واندرز، واستطاع السيتيسينز تحقيق فوز كبيراً على وست هام يونايتد بأربعة اهداف مقابل هدف وحيد، وقدم فريق جوارديولا أداءاً جيداً للغاية استعداداً للموسم الجديد

موعد مباراة ليفربول ضد مانشسترسيتي والقنوات الناقلة

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