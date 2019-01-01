موعد مباراة ليفربول القادمة ضد إشبيلية الودية

تعرف على موعد مباراة ليفربول الإنجليزي القادمة ضد إشبيلية الإسباني، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2019، على استاد فانواي بارك

محمد مصطفي

يفتح ملعب فانواي بارك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول وإشبيلية يوم الإثنين 22 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 19 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.

خاض الريدز ثلاث مباريات ودية حتى الآن استعدادًا للموسم المقبل، وحقق الفريق فوز كبير في أولى اللقاءات التحضيرية على حساب فريق ترانمير روفرز بسداسية نظيفة، ثم قابل في المباراة الثانية فريق برادفورد وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم خسر فى القاء الأخير له امام بوروسيا دورتموند بثلاث أهداف مقابل هدفين ضمن جولته التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة

حقق إشبيلية فوز بثلاثية مقابل هدف على حساب فريق دالاس، وذلك في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق للموسم القادم، وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية أمام ريدينج، شالكة، سيمبا، وحقق الانتصار في الثلاث مباريات، أنهى الفريق الأندلسي الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 59 نقطة من خلال مشواره طوال الموسم، جمعهم من 17 فوز و7 تعادلات، و 13 هزيمة.

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موعد مباراة ليفربول ضد إشبيلية والقنوات الناقلة

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